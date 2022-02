Man die blower op erf kwam stelen aangehouden

Chermano R. (31) is zaterdagmiddag opgespoord en aangehouden terzake diefstal van een blaasapparaat (blower). Op woensdag 26 januari had hij een blaasapparaat weggenomen aan de Emiellaan in Suriname. De benadeelde had het apparaat buiten de woning geplaatst.

De brutale dief reed langs en zag niemand bij de bedoelde woning. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand en stapte vervolgens uit de auto en begaf zich op het erf. Hij pakte de blower en ging ermee vandoor.

Deze strafbare handelingen zijn vastgelegd met een beveiligingscamera (foto). Op basis van het beeldmateriaal spoorde de politie de verdachte op en lukte het de agenten deze man in de kraag te vatten.

Chermano is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De buit is intussen terecht.