Acties douane per heden onder voorbehoud opgeschort

De acties bij de douane in Suriname, zijn per heden 11 februari onder voorbehoud opgeschort. Op woensdag 23 februari wordt de vergadering voortgezet, zegt bondsvoorzitter Joyce de Vlugt. De werkzaamheden zijn ondertussen hervat.

De bondsvoorzitter zegt dat de reden van de opschorting in plaats van een opheffing is gelegen in het feit dat de algemene leden vergadering (alv) niet content is met de inhoud van het opgevraagd concept document betreffende de taakstelling en bevoegdheden van de werkgroep. Het eerste exemplaar welke door de minister was overhandigd, was slechts een gedeeltelijke concept document.

Aan de minister is gevraagd met het bestuur om de tafel te gaan voor de nodige toelichting en aanpassingen, zoals ook door hem aangeboden. Gevraagd is, dat de datum van inwerkingtreding van de werkgroep te weten dinsdag 15 februari tot nader order wordt aangehouden. Tot dan vindt er geen invulling plaats door de bond, zoals afgesproken.

De alv wenst op woensdag 23 februari verder hierover geïnformeerd te worden door hun bestuur. De minister van Financiën is intussen hierover reeds geïnformeerd door de douanebond en heeft aangegeven het bestuur te zullen uitnodigen voor een vervolggesprek hieromtrent.

Met betrekking tot de rechtspositionele zaken, zijn er afspraken gemaakt en termijnen afgebakend ter afhandeling van deze zaken, verdeeld over termijnen van 2 weken tot 1 maand na vandaag 11 februari. Een vervolggesprek hierover is gepland voor donderdag 10 maart.