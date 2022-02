Acht aanhoudingen en drugs in beslag genomen bij grote politieactie

Een gemengde eenheid bestaande uit agenten van het Korps Politie Suriname en leden van het Nationaal Leger, onder leiding van de Narcoticabrigade, pleegde donderdag in het kader van ‘Operatie Veilig Suriname’ een grootscheepse drugsinval in het centrum van Paramaribo.

Er werden op verschillende locaties waaronder aan de Hoogestraat en Drambrandersgracht invallen gedaan, waarbij in totaal acht verdachten zijn aangehouden. Het gaat in deze om Roël G. (20jr); Denice C. (37jr); Furgil B. (34jr); Evans C., Giorgio H. en Saïef A. allen 31 jaar oud, Glenn L. (45jr) en Fabian N. (40jr).

Daarnaast onderschepte de eenheid bijkans 2,5 kilo marihuana, een kleine hoeveelheid hasj en een geldbedrag van 7.000 SRD.

Alle aangehouden verdachten werden overgebracht naar de afdeling van de Narco. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden twee heengezonden. De overige acht zijn hangende het verdere onderzoek terzake overtreding van de Wet op Verdovende Middelen in verzekering gesteld. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De verdachten blijven in arrest.

Tijdens de actie waren niet alle agenten voorzien van handschoenen en mond/neuskap. Ze zijn niet te spreken over het ontbreken van deze veiligheidsmiddelen, omdat ze bloot staan aan besmetting tijdens de operatie. Ook de verdachten werden in de boeien geslagen en afgevoerd, zonder hen van een mond/neuskap te voorzien.

De redactie verneemt dat tenminste één van de aangehouden mannen reeds positief is getest.