14-jarige schoot zichzelf in hoofd bij spelen game

De 14-jarige Jamal, die zondagochtend in Suriname kwam te overlijden na een schotwond aan zijn hoofd, heeft zichzelf zaterdag verwond met een windbuks. Dit wapen is van zijn vader, Delano. In gesprek met Waterkant.Net zegt de vader dat zijn zoon van gamen hield. Hij zou ook een spel hebben gespeeld toen hij tot de daad overging.

Volgens de vader had hij bijkans twee weken terug de mobiele telefoon van Jamal afgepakt, vanwege slechte schoolprestaties. Vanaf toen veranderde zijn gedrag. Hij sloot zich op in zijn slaapkamer en sprak tot niemand. Zaterdag ging Jamal gelijk na het eten, zijn slaapkamer in.

Op een gegeven moment riepen huisgenoten hem om te douchen, maar zij kregen geen antwoord op hun geroep. Bij onderzoek in de slaapkamer werd hij in zijn bed aangetroffen. Op het bureau in de kamer werd een pak hagelpatronen aangetroffen. Omdat er in de slaapkamer braaksel werd aangetroffen vermoedde de ouders dat hij de patronen had ingeslikt.

Toen het slachtoffer bij de SEH aankwam merkte de behandelende arts op dat de tiener een schotwond aan zijn hoofd vertoonde. De politie werd terstond ingeschakeld. Jamal werd zaterdagavond in kritieke toestand opgenomen en is zondag overleden in het ziekenhuis.

In zijn slaapkamer werd een tweede mobiele telefoon aangetroffen. Jamal zou daarmee met twee anderen in het buitenland een spel gespeeld hebben. Op de telefoon werd de boodschap RIP aangetroffen.

Het geval vertoont sterke gelijkenis met de zaak waarbij de 14-jarige Marvin Wongsopawiro zich in maart 2018 in zijn slaapkamer, door het hoofd schoot met het geweer van zijn vader. Ook hij sloot zich op in z’n kamer, hield van gamen en had contact met anderen in het buitenland.

In 2017 was de Blue Whale Challenge in het nieuws; een dodelijk spel dat gespeeld wordt via sociale media. In het spel worden jongeren aangemoedigd om in 50 dagen 50 opdrachten uit te voeren die steeds moeilijker en gevaarlijker worden en waarmee ze zichzelf kunnen verwonden. Aan het einde van het spel krijgen ze de opdracht om zelfmoord te plegen.

Vader Delano attendeert alle ouders om hun kinderen te controleren en na te gaan wat ze allemaal doen en welke spelletjes ze allemaal spelen.