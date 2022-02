Een 14-jarige jongen is zaterdagavond in kritieke toestand naar de Spoedeisende Hulp in Suriname overgebracht door zijn familie.

Het slachtoffer heeft een schotwond aan zijn hoofd. Hij was niet aanspreekbaar en is ter observatie opgenomen. Dit incident deed zich voor te Leiding 11.

Het motief is nog onbekend. Het onderzoek duurt voort. Nadere bijzonderheden volgen.