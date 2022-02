71-jarige man gewond na ongeluk op vervallen steiger Boskamp

Bewoners van Corneliskondre, Konomerume (Donderskamp) en Kalebaskreek blijken niet zomaar te klagen over het gevaar van de vervallen steiger te Boskamp in Saramacca. Seniore burger Jozef ‘meester Harry’ Sabajo (71) van Konomerume liep afgelopen donderdag lelijke snijwonden op aan zijn linkerbeen, nadat hij in een gat stapte in het houten loopvlak van de steiger. Hij hield op dat moment een splinternieuwe televisie (tv) in zijn hand en bracht die naar de boot, meldt de Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Het slachtoffer werd door mensen, met wie hij samen naar Konomerume zou afreizen, gebracht naar de polikliniek van Boskamp. “Bij de ene wond heb ik één hechting gekregen en bij de andere hebben ze een stuk huid eraf gehaald. Ik moest voor de behandeling SRD 300 betalen”, zegt Sabajo. Aangezien de polikliniek in Konomerume geen medicijnen heeft, moet hij naar een alternatief zoeken om zijn wonden verder te behandelen.

De televisie heeft geen zichtbare schade. “De tv is niet gevallen uit mijn handen, maar misschien heeft die toch een slag gekregen. Ik hoop dat het nog werkt, want ik heb de tv nodig om naar bijvoorbeeld informatieve programma’s te kijken”, zegt Sabajo. Hij hoopt dat de steiger spoedig wordt aangepakt om meerdere ongelukken te voorkomen. De 71-jarige denkt daarbij vooral aan ouderen die fysiek niet meer flexibel zijn.

De aanmeersteiger te Boskamp is al geruime tijd in zeer slechte staat. Het hout is aan het rotten en op sommige gedeelten ontbreken planken. Bewoners van Corneliskondre, Konomerume en Kalebaskreek maken regelmatig gebruik van deze steiger wanneer zij naar de stad komen. Ook scholieren van Kalebaskreek komen hier dagelijks voor vervolgonderwijs.

Nardo Arupa, bewoner van Konomerume, vertelt dat in 2010 de loopbrug niet volledig werd afgebouwd en dat deze onveilige situatie al jaren duurt. Hij doet een beroep op de autoriteiten om de steiger spoedig aan te pakken.