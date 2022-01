Benadeelde dreigt rovers met de dood als ze spullen niet terugbrengen

Een rover heeft woensdag op klaarlichte dag goederen uit een winkel aan de Flamingostraat in Paramaribo-Noord weggenomen.

De dader stapte uit een personenauto terwijl zijn kompaan achter het stuur was. Hij ging in de winkel en nam geld, drie mobiele telefoons, vijf pakken sigaretten en Telesur belkaarten weg.

Na de daad stapte de crimineel in de gereedstaande auto waarmee hij is vertrokken. Het kenteken van het voertuig is op beeldmateriaal vastgelegd. Het gaat om een Honda Logo met kenteken 19-80 WP.

Kort na de diefstal plaatse de benadeelde beelden van het voorval op social media. Hij riep daarbij de daders op om woensdag voor 19.00 uur de gestolen spullen weer terug te brengen. “Indien dat niet gebeurt dan zijn de consequenties voor jullie. Zie het als een grap dan zul je zien als je morgenochtend wakker wordt”, aldus de benadeelde.

De criminelen zijn na hun daad aan de Flamigostraat ook naar een winkel aan de Abonestraat geweest om te stelen. Ook daar stapte slechts een van hen uit om goederen uit de zaak weg te nemen. De dader ging ervandoor met bier en sigaretten.

De politie is bezig met de opsporing van de verdachten. Hieronder camerabeelden van de diefstal aan de Flamingostraat.