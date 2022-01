9 jaar celstraf voor ontvoering en verkrachting 17-jarige scholiere

Glenn S. is woensdag in Suriname veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar onder aftrek, wegens ontvoering en verkrachting van een 17-jarige scholiere. S. was in 2014 ook al veroordeeld voor verkrachting van een minderjarig kind.

Op donderdag 8 juli 2021 stond het slachtoffer op de kruising van de Nieuw Weergevonden- en Kewalbansingweg op de bus te wachten, om naar school te gaan. De bestuurder van een grijs gelakt busje stopte bij haar en bood de tiener een lift aan. Zij stemde toe omdat ze te laat op school dreigde aan te komen.

De automobilist reed daarna over verschillende wegen en uiteindelijk naar Tawajariepolder, waar hij het voertuig bij een onbewoond gedeelte tot stoppen bracht. Daar heeft hij de 17-jarige onder bedreiging van een mes verkracht.

De verdachte had geen andere keus dan te komen tot een volmondige bekentenis, daar op camerabeelden het moment dat het slachtoffer in het busje stapte, is vastgelegd. Ook zijn er spermasporen aangetroffen die voor DNA-onderzoek zijn opgestuurd. Uit dit onderzoek blijkt dat de aangetroffen sperma matchte met die van de verdachte.

Kantonrechter Daniele Karamatali achtte de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en veroordeelde Glenn conform de eis. Advocaat Maureen Nibte vond de strafeis van de vervolgingsambtenaar passend en geboden.

Nibte merkte op dat de kinderen vroeg op straat gaan om de school te bezoeken. “Alle ouders moeten met een gerust hart hun kinderen naar school kunnen sturen. Wat voor impact heeft het op de samenleving gehad en vooral de ouders van dit kind toen zij vernamen dat hun dochter was ontvoerd en verkracht?” vroeg de advocaat zich af. “Dit brengt een gevoel van onveiligheid teweeg in de samenleving”, aldus Nibte.

Uit het onderzoek ter terechtzitting bleek dat Glenn reeds in 2014 tot zes jaar cel veroordeeld was voor verkrachting. Hij had toen ook een minderjarig kind verkracht. De raadsvrouw verzocht de rechter om de verdachte gedurende zijn detentie te laten behandelen. De magistraat ging mee dit verzoek en gelastte Forensisch Maatschappelijk Zorg (FMZ), psychiatrisch en psychologisch behandelingen aan de verdachte.