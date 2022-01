Verdachte valt politie aan met drietand vork

De Surinaamse politie heeft een man aangehouden die de politie van Geyersvlijt zondag heeft aangevallen met een drietand vork van 30 cm lang. De verdachte Ashwien B., heeft de politie bij het uitoefenen van hun ambt bedreigd en beledigd en is aangehouden.

Nadat er een melding binnenkwam dat een man aan de Blaw Kepankistraat vreselijk te keer ging, gingen de wetsdienaren langs. Ter plaatse troffen de agenten twee partijen aan. Bij een korte ondervraging bleek dat de mannen een woordenwisseling kregen over een betalingskwestie, die bijna uitmondde tot een handgemeen.

Ashwien bewapende zich met een eind hout en probeerde de aangever daarmee te lijf te gaan. Het lukte de aangever te ontkomen, waarbij de verdachte diens voertuig met vermeld voorwerp vernielde. De ingeschakelde politie probeerde de verdachte tot bedaren te brengen, waaraan hij echter geen gevolg gaf.

Na zijn daad probeerde de driftkop zijn woning binnen te rennen, achterna gezeten door de agenten. Hij haalde vervolgens een vork te voorschijn om daarmee de politie te lijf te gaan. Het lukte de sterke arm om de heethoofd te overmeesteren en hem het voorwerp afhandig te maken.

De man werd vervolgens overgebracht naar het bureau en is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.