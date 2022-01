Stille tocht voor Shella die door ex werd doodgestoken

In Rotterdam is zaterdag een stille tocht gehouden voor de 30-jarige Shella. Ze werd dinsdag doodgestoken door haar ex-vriend (32). ‘Ze wilde ontsnappen uit de relatie en haar vleugels spreiden’ schrijft het Algemeen Dagblad daarover.

De politie vond de jonge moeder dinsdagnacht in een Rotterdamse woning (video onder). Agenten kwamen ter plaatse, nadat de ex zich op het bureau had gemeld. Hij is aangehouden.

Vader Jerrel Waal (50) sprak met de krant en zei dat hij niet wist van de problemen die tussen Shella en haar ex speelden. Inmiddels is hij erachter dat zijn dochter al enige tijd probeerde haar vleugels probeerde te spreiden, maar dat de ex weigerde een breuk te accepteren

Waal droeg daarom een bord – ‘NEE IS NEE’ – in zijn handen, zodat velen die boodschap tot zich door laten dringen. De reportage van de stille tocht is bij RTV Rijnmond te zien.

Shella is de tweede vrouw die deze week in de regio Rotterdam door geweld in de relationele sfeer om het leven is gekomen. Eerder werd Racheline doodgestoken door haar ex-vriend in Abbenbroek.