Oplichter annuleert bankovermaking en maakt ondernemer 90.000 SRD lichter

De 25-jarige Mohamed F. heeft een ondernemer in Suriname voor een bedrag van SRD 90.000,- opgelicht. In december heeft de verdachte vuurwerk ter waarde van SRD 90.000,- bij de ondernemer aangeschaft voor wederverkoop. Mohamed maakte toen een bankoverboeking, die hij echter achteraf annuleerde.

Nadien maakte de verdachte zich onvindbaar, waarna de benadeelde naar de politie stapte. Op zaterdag 22 januari kreeg de politie van Uitvlugt een tip dat de verdachte zich aan de Johannes Mungrastraat bevond. De sterke arm werkte deze informatie uit en het lukte de agenten om Mohamed in de kraag te vatten.

Hij had al die tijd een vals adres opgegeven, waardoor de politie hem niet eerder kon arresteren. De verdachte is bereid terug te betalen, maar heeft het geld niet. De politie van Uitvlugt stelde de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering.