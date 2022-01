Doodgestoken vrouw is Curaçaose Racheline (30)

De vrouw die maandagmorgen voor haar huis in Abbenbroek (NL) in het bijzijn van haar 7-jarig dochtertje werd doodgestoken, is de 30-jarige Racheline Concincion. Racheline, die haar roots heeft op Curaçao en werkte als stewardess bij de KLM, werd doodgestoken door haar ex-partner.

De dader, afkomstig uit België, reed na de steekpartij naar een viaduct boven de A15 en sprong naar beneden in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij werd daarbij ook nog aangereden door een passerende auto en is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Racheline word aanstaande zaterdag gecremeerd met maximaal 100 personen, heeft de familie vanavond bekend gemaakt. De familie heeft een speciale herdenkingspagina aangemaakt waarop ook bovenstaande foto geplaatst is.

Over de dader is nog weinig bekend. Uit de vele comments die op social media worden geplaatst, zou blijken dat hij ook Curaçaose roots heeft. Dat is echter niet bevestigd. Uit deze uitgebreide reconstructie van het Algemeen Dagblad blijkt dat hij het niet zou hebben kunnen verkroppen dat Racheline enkele weken geleden een punt achter hun relatie zette.