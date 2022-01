Voertuig op z’n kop na aanrijding op kruising

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen donderdagavond in Suriname, is een auto op z’n kop op het wegdek terecht gekomen.

Het verkeersongeval vond rond 21.15u plaats op de kruising van de Jeroen Boschstraat en de Hans Holbeinstraat. Op die plek is er sprake van wegen van gelijke rangorde.

Vermoedelijk is het daarbij misgegaan met als gevolg een aanrijding, waarbij een voertuig met twee vrouwen over de kop sloeg. Vernomen wordt dat de bestuurder van de andere auto (inzet) niet over een geldig rijbewijs zou beschikken.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft een ambulance ingeschakeld om medische hulp te verlenen aan de vrouwen.

Beide voertuigen zullen in beslag genomen worden voor nader onderzoek.