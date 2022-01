Drie politiemannen Nickerie buiten functie gesteld voor afpersing

Drie politieambtenaren tewerkgesteld op station Nieuw-Nickerie zijn woensdag buiten functie gesteld voor afpersing.

De wetsdienaren in Suriname A.C., T.K en I.K., worden verweten dat zij in december twee burgers hebben afgeperst van hun geld. Er is aangifte tegen de agenten gedaan waarna er een onderzoek is gestart.

In het belang van het onderzoek is het trio door de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Bryan Isaacs buiten functie gesteld.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Onderzoek Personeelszaken.