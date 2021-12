Bekende Haïtiaanse ondernemer Saya aangehouden

In Suriname is de bekende ondernemer Saya donderdagavond bij zijn bedrijfspand aan de Hofstraat in Paramaribo aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij is verhoord omtrent diverse strafbare feiten.

De in Haïti geboren ondernemer wiens echte naam Sean Mixon is, wordt onder meer verdacht van diefstal. Ook zou er sprake zijn van betrokkenheid bij een recente drugsvangst op de Jules Sedney Haven.

Het is nog niet bekend wat zijn rol precies is geweest.

De aanhouding geschiedde door het Justitieel Interventie Team (JIT), dat naar het adres ging en de man aanhield. Het politieonderzoek is nog gaande.