Weer verdachte vast die drugs wilde smokkelen in gestoofde mope

De afgelopen tijd hebben smokkelaars geprobeerd om drugs via postpakketten te verzenden, waarbij de verdovende middelen verwerkt werden in een souvenir, in gestoofde mopé, in Chinese tayer en in ketjap. Afgelopen maandag hield de politie weer iemand aan, die ook probeerde drugs te versturen die verwerkt waren in gestoofde mopé.

De 31-jarige Yegnei M. is op maandag 20 december op zijn woonadres te Menkendam na uitgewerkte informatie door Narcotica rechercheurs aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Yegnei zag kans om ongeveer vijf maanden terug 72 gram cocaïne die was verwerkt in gestoofde mopé te posten bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Bij de aanhouding verklaarde de drugverdachte dat hij zijn identiteitskaart kwijt was, aangezien deze uit zijn voertuig was gestolen.

Verder gaf hij aan dat hij van deze diefstal aangifte heeft gedaan op het politiebureau Latour. Bij verificatie bleek de verdachte nimmer aangifte te hebben gedaan. Het onderzoek wees uit dat Yegnei niet met zijn identiteitskaart, maar met zijn rijbewijs de doos had gepost.

De identiteitskaart die zogenaamd was gestolen, werd achteraf door buurtbewoners aan hem bezorgd. De drugverdachte Yegnei is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie opgesloten, meldt de politie.