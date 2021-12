Vreemdeling (61) smokkelt drugs in ketjap om zoon financieel te helpen

Het Bestrijding Internationale Drug (BID) team heeft vorige week de 61-jarige vreemdeling Roël S. op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname aangehouden, met drugs in flessen ketjap.

In zijn bagage troffen de wetsdienaren vier flessen ketjap aan, waarbij er in elke fles een zak inhoudende vloeibare cocaïne zat verborgen. Het gaat in deze om 2.150 milliliter vloeibare cocaïne.

Hierna werd de drugsverdachte overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade.

De vreemdeling verklaarde aan de politie dat zijn zoon die in het buitenland vertoeft financiële problemen heeft, waardoor hij het besluit nam om drugs naar het buitenland te smokkelen.

Het verderfelijk spul haalde hij onder de markt op bij een bij hem onbekende man met rasta haardracht. Roël is door de politie van Narcotica Brigade na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingesloten, meldt de politie vandaag.