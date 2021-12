Regering werkt aan eigen voorstel wet Openbaarheid van Bestuur

De Surinaamse regering komt binnen afzienbare tijd met een eigen voorstel voor de wet Openbaarheid van Bestuur. Op de eerste meeting van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat dit wetsproduct op de agenda meldt de Communicatie Dienst Suriname vanmorgen.

“10 jaren lang heeft de huidige oppositie de kans gekregen om de wet Openbaarheid van Bestuur aan te nemen. Dit is niet gedaan. Deze regering is menens om dit wetsproduct wel tot stand te brengen”, aldus de regering in een persbericht.

De regering gaat er van uit dat het ongezond is een wetsvoorstel aan te nemen met voorwaarden waaraan wij de facto niet gaan kunnen voldoen. De wet moet aansluiten op de realiteit en de diverse instituten moeten in gereedheid worden gebracht. Alle bijkomende risico´s en gevaren van zo een ingrijpende maatregel moeten zo veel als mogelijk worden gemitigeerd.

Onder andere zal worden nagegaan als en hoe persoonsgegevens en privé informatie blootgesteld zullen zijn.

De regering begrijpt de importantie en noodzaak van dit wetsproduct. Zij streeft echter naar breed draagvlak met de diverse stakeholders. Op basis hiervan worden meerdere instanties geraadpleegd voor correcte adviezen. Het streven is erop gericht dat dit wetsproduct vroeg in het nieuwe jaar zal worden aangeboden aan DNA.