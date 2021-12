Politie gaat extra controleren op herkenbaarheid nummerplaat

De Surinaamse politie heeft donderdag laten weten d at zij in het kader van de veiligheid op de openbare wegen, de handhaving van de verkeerswetgeving zal opvoeren. Zo zal er extra aandacht worden besteed aan zaken, die doorgaans als ‘normaal’ worden beschouwd, maar die in strijd zijn met de wet, meldt het Korps Politie Suriname.

Zo is het de laatste tijd gebleken een trend te zijn geworden dat bestuurders op of aan de door de procureur-generaal van Suriname verstrekte kentekenplaten, zaken aanbrengen, die de herkenbaarheid van de nummerplaat bemoeilijken. Hierbij valt te denken aan:

de zogenaamde micaplaten en randversierselen, het rijden met een bracket tussen de bumpers en het kentekenplaat, het rijden zonder voor- en of achterkentekenplaat en het rijden zonder een verlichting boven de kentekenplaat.

De politie brengt onder uw aandacht dat dit een methode is waarop criminelen zich op de openbare weg voortbewegen, ten einde onzichtbaar of voor langere tijd uit handen te blijven van de Justitie. Het voorstel is dus reeds gedaan om de boetes voor dit onwenselijk gedrag binnen een korte tijd fors te verhogen.

Bij de verhoogde verkeerscontroles die worden uitgevoerd zullen verder behalve controle op de technische staat van motorrij-en voertuigen, ook het:

1.niet verzekeren;

2.niet herkeuren;

3.rijden zonder voor of achterverlichting;

4.rijden met een anders dan een in de wet opgenomen kleur verlichting en

5.rijden met of het (extra) aanbrengen van de zogenaamde ‘hunting LED’ lampen, gecontroleerd worden.

Aan de samenleving, voornamelijk de verkeersdeelnemers wordt door de politie gevraagd er rekening mee te houden dat bij constatering van verkeersovertredingen en het dienovereenkomstig opleggen van een boete, geen opzet hoeft te zijn vanuit de zijde van de bestuurder. De wetgever schrijft uit aan degene, die op dat moment het voertuig bestuurt en geacht wordt de overtreder te zijn en niet de eigenaar.