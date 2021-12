Rotterdam biedt excuses aan voor slavernijverleden van de stad

In navolging van Amsterdam, biedt ook Rotterdam vandaag excuses aan voor het slavernijverleden van de stad. Burgemeester Aboutaleb zal de excuses van het Rotterdamse college vanmiddag toelichten.

Eerder dit jaar, tijdens de jaarlijkse slavernijherdenking in Rotterdam in juni, riep Aboutaleb het kabinet nog op landelijk excuses te maken voor het slavernijverleden. Vandaag neemt zijn eigen stad het initiatief.

Het Rotterdamse college zegt in een brief verantwoordelijkheid te nemen voor de rol van vroegere Rotterdamse stadsbesturen in de koloniale handel en slavernij. Daarmee hebben ze bijgedragen aan onderdrukking over de hele wereld, schrijft het college.