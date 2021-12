Expositie Readytex Art Gallery kunstmanifestatie UDUBAKI part one

Op vrijdag 10 december a.s. opent Readytex Art Gallery de groepsexpositie ofwel kunstmanifestatie UDUBAKI part one met werk van kunstenaars aangesloten bij de gallery, en werk van enkele gastkunstenaars. Curator-in-Residence en kunstenaar Miguel Keerveld richt zich met UDUBAKI part one op gevoelens van inclusie, diversiteit en identificatie. Vanuit die relatie selecteerde hij voor de maand december werk van Dhiradj Ramsamoedj, Kenneth Flijders, Leonnie van Eert, Rinaldo Klas, Roddney Tjon Poen Gie, Steven Towirjo en Xavier Robles de Medina. Hij nodigde ook twee gastkunstenaars uit, te weten Rachel Nijman en Delvin Bisoina. Ook wordt werk getoond van textielkunstenaar Wanda Eduards. De ‘local master’ in UDUBAKI part one is John Lie A Fo.

UDUBAKI is Sranan voor houten bak én voor openbaarheid. In deze kunstmanifestatie gebruikt Miguel Keerveld het als metafoor voor dienstbaarheid in relatie tot spiritualiteit. Hij werkt ook vanuit de gedachte alakondre fasi: “identificatie als een proces waarbij identiteit wordt beschouwd als hoe je jezelf uitdraagt en niet zo zeer als wie je bent”, zoals hij het verwoordt. Vanuit dit thema nodigde Miguel co-curator Kurt Nahar uit om in een gezamenlijke installatie te reflecteren op diepgaande dialogen die ontstonden tijdens het werken aan ALAKONDRE: A space in time. Dit is een jaarlang project, dat haar aftrap had in oktober jl met de expositie LUNAR en dat tot stand komt in samenhang met de RAG ‘Alakondre Krutu’ deel 2. Het bouwt voort op de in 2018 gestarte artistieke onderzoekingen en conversaties met bij de gallery aangesloten kunstenaars, samen met Alida Neslo en nu ook met Miguel Keerveld, over de rol van ‘Alakondre’ in Surinaamse kunst.

UDUBAKI part one kijkt ook naar de relatie tussen object en subject waarvoor Miguel verbinding zoekt met de thema’s maskers en het surrealisme. In hoeverre komen deze thema’s voor in de beeldtaal van Surinaamse kunstenaars? Hiervoor bekeek en selecteerde hij voornamelijk werken van hierboven genoemde kunstenaars uit de periode 2000 – 2010, aangevuld met zeer recent werk.

Eenieder is uitgenodigd om UDUBAKI part one te bezoeken van vrijdag 10 december tot en met zaterdag 1 januari 2022. Rekening houdende met de Covid-maatregelen hebben we geen openingsreceptie. U bent van harte welkom om langs te komen tijdens de reguliere openingstijden van de galerie, van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Zon- en feestdagen zijn wij gesloten.