Klant bettingshop mag niet op rekening spelen en valt medewerker aan met houwer

Een klant van een bettingshop in Paramaribo is zaterdag tekeergegaan omdat hij niet op rekening mocht spelen. Hij sloeg een raam stuk.

Hij ging naar huis om terug te komen, gewapend met een houwer. Hij viel de medewerker van de bettingshop aan. De medewerker nam ook een houwer waarbij beide personen met elkaar hebben gevochten.

De klant liep verwondingen in zijn rechterhand en rug op. Hij ging per eigen gelegenheid voor medische behandeling.

De medewerker van de bettingshop zei aan de politie dat geweigerd was dat de man op rekening mocht spelen. De man wilde niet vooruitbetalen, waardoor hij uit de shop was gezet. Hij was het hier niet mee eens en kwam terug om te vechten met een houwer.