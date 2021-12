Kerstpakket aanschaffen voor familie, geliefden en relaties in Suriname

Fernandes Express, onderdeel van de Fernandes Group, herhaalt dit jaar hun succesvolle Fernandes Kerstpakketten Campagne. Consumenten kunnen online via het veilige platform hoppa.sr een Kerstpakket aanschaffen voor hun familie, geliefden en relaties in Suriname. Het mooie van deze Kerstpakketten Campagne is dat er ook via iDEAL bankieren betaald kan worden, waardoor ook consumenten in Nederland hun mensen in Suriname kunnen verrassen met dit speciaal geschenk!

Er zijn 4 unieke kerstpakketten waarbij rekening is gehouden met een ieders budget. Naast de standaard kerstpakketten heeft Fernandes een leuk kids kerstpakket voor de kleintjes ontwikkeld. Dit is nu ook uit te breiden met een educatief kinderpakket. Ook heeft Fernandes een basic pakket, omdat Fernandes de laatste jaren heeft geconstateerd dat vele bedrijven eerder een standaard levensmiddelenpakket geven aan hun medewerkers.

Fernandes Express heeft dit jaar ook gedacht aan de consumenten, die zelf een kerstpakket willen samenstellen. De consument kan kiezen uit een assortiment van wel meer dan 3.000 producten en deze producten worden gratis voor de consument in een fraaie kerstdoos verpakt.

Bestellingen kunnen hier direct online geplaatst en afgerekend worden via hoppa.sr. De leveringen zullen na de bestelling binnen 48 uur tot aan huis geschieden in groot Paramaribo.

Deze Kerstpakketten Campagne loopt zolang de voorraad strekt. Fernandes heeft ook nog een early bird actie voor de vroege bestellers: consumenten die voor 16 december op de hoppa.sr website bestellen krijgen 5% korting op hun aankopen!!

Fernandes Express, onderdeel van de Fernandes Group, doet deze campagne in samenwerking met de Hakrinbank via hun hoppa.sr platform. De pakketten zijn samengesteld door Stephany Sanches, marketingcoördinator bij Fernandes Agenturen.

Voor meer informatie kunt de Fernandes Express klantenlijn bellen of appen op +597-8794687/+597-8644534. Kijk voor meer informatie ook hieronder en wees er snel bij, want op=op!