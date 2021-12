Bromfietser ernstig gewond bij aanrijding Fred Derbystraat

Een bromfietser is donderdagavond iets na 22.30 uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de hoek van de Fred Derby- en Eddy Brumastraat in Suriname.

Het slachtoffer is enkele meters verder gevlogen en hard op het asfalt gevallen. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De personenauto is na de aanrijding geknald tegen een fundatieblok van een lantaarnpaal. De oorzaak was op het moment van schrijven nog onbekend.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.