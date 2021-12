Zorgstelsel voor 11% Nederlanders ontoereikend

Een op de tien Nederlanders met een basisverzekering (11%) heeft op de basisdekking na geen geld voor onvoorziene zorgkosten. Zij kunnen geen aanvullende dekking betalen, zijn niet in de mogelijkheid om te sparen voor extra zorgkosten en hebben geen reserves om extra kosten op te vangen. Bijna een vijfde van de Nederlanders (19%) heeft überhaupt moeite met het betalen van zorgkosten. Zij geven aan zorgkosten die binnen het eigen risico vallen niet direct te kunnen betalen.

Dit blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise, onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. In totaal is een kwart van de Nederlanders niet aanvullend verzekerd. Een deel van deze groep (40%) kiest hiervoor omdat zij denken op de lange termijn voordeliger uit te zijn met het zelf betalen van aanvullende zorgkosten dan door het betalen van een extra maandelijkse premie.

Geen spaarpot voor onvoorziene zorgkosten

Ongeveer twee derde van de Nederlanders (67%) spaart niet voor kosten die buiten de basisverzekering vallen. Een groot deel van deze groep (81%) hoeft ook niet te sparen, omdat zij aangeven voldoende reserves te hebben om onvoorziene zorgkosten op te vangen. “Helaas bevindt niet iedere Nederlander zich in die positie. Ongeveer 20% van degenen die niet sparen voor extra zorg hebben ook niet de reserves om eventuele kosten buiten de basisverzekering op te vangen,” zegt zorgverzekering-expert Suzanne Löwik van Pricewise. “Daarbij worden aanvullende dekkingen de laatste jaren steeds duurder, waardoor goede zorg dus voor steeds meer mensen buiten bereik komt.

Het risico bestaat dat mensen hierdoor te lang rondlopen met relatief kleine klachten. Dit resulteert in veel hogere zorgkosten, wanneer de klachten verergeren. Bijvoorbeeld wanneer een verwaarloosd gaatje in je kies uitmondt in een dure wortelkanaalbehandeling of iemand niet naar de fysiotherapeut gaat en vervolgens hierdoor geopereerd moet worden. Vorig jaar zagen we al dat één op drie Nederlanders zorg overslaatom zorgkosten te minimaliseren.”

Aanvullend verzekeren niet altijd de juiste keuze

Een kwart van de Nederlanders is niet aanvullend verzekerd, deels omdat zij zo goedkoop mogelijk uit willen zijn (23%). Een andere groep (37%) denkt de zorg niet nodig te hebben. 40% denkt voordeliger uit te zijn door aanvullende zorgkosten zelf te betalen in plaats van een maandelijkse premie af te dragen voor een aanvullende verzekering. Löwik: “Dit is in sommige gevallen inderdaad de beste keuze, maar dit is niet altijd het geval.

Het is altijd goed om te berekenen wat de verwachting is qua zorgbehoefte voor het komende jaar. Verwacht je volgend jaar slechts één keer naar de tandarts te gaan? Dan kun je dit beter zelf betalen als je hier de financiële middelen voor hebt. Dan heb je dus geen aanvullende verzekering nodig. Dit lijkt logisch, maar toch zien we nog redelijk veel better-safe-than-sorry-verzekerden in Nederland. Dit zien we bijvoorbeeld sterk terug bij de dekking voor de tandarts, waarbij 37% aangeeft dit af te sluiten voor het geval ze deze nodig móchten hebben”.