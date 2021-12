Vrouw wilde zangvogels in karaokeset smokkelen van Suriname naar Rusland

Douaniers op Schiphol hebben onlangs een vrouw aangehouden die acht zangvogels in een karaokeset probeerde te smokkelen. De reizigster kwam uit Suriname en was op doorreis naar Rusland, laat een woordvoerder van de NVWA weten.

Nederland deed mee aan een internationale operatie die is gericht op illegale handel van beschermde dier- en plantensoorten. De zangvogels die zij in haar bagage had verstopt, worden beschermd in Suriname.

Met de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten wordt veel geld verdiend. De handel heeft echter grote gevolgen voor de biodiversiteit in bepaalde gebieden. Daarnaast letten de smokkelaars niet altijd even goed op het welzijn van de gesmokkelde dieren.

De vrouw kwam na een nacht in de cel te hebben doorgebracht weer voorlopig op vrije voeten. Het OM onderzoekt de zaak.