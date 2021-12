Automobilist: ‘Bromfietser lette niet op en kwam op andere rijhelft terecht’

De vrouw die vanmorgen als duorijder op een brom om het leven kwam bij een aanrijding aan de Nieuw Zorgweg, is Silvia Thomas. Dat heeft het Korps Politie zojuist laten weten. Haar vriend die de bromfiets bestuurde, kwam frontaal in botsing met een auto en is met zware verwondingen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen.

Volgens verklaring van de automobilist reed hij over de Nieuw Zorgweg. Hij kwam vanuit de richting van de Hiraweg en ging richting de Indira Gandhiweg, terwijl de bromfietsbestuurder in tegengestelde richting reed. Ter hoogte van pand no.147 kwam de bromfietser plotseling op zijn rijhelft en reed op de personenauto af.

De autobestuurder toeterde, maar de bromfietser gaf geen gehoor hieraan, aangezien hij naar achteren keek en druk in gesprek was met Silvia, schrijft de politie. Om een botsing te voorkomen week de autobestuurder uit naar rechts. De bromfietser keek vervolgens weer voor zich en kwam weer op zijn rijhelft. Bij die gelegenheid was het door zijn onoplettendheid te laat, waardoor beide voertuigen frontaal met elkaar in botsing kwamen.

De politie van het bureau Latour kreeg woensdag 1 december omstreeks 07.57 uur de melding van een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets, waarbij er sprake was van zware persoonlijke ongelukken. Bij aankomst van de politie werd de duorijder Silvia die geen teken van leven meer vertoonde op het wegdek aangetroffen.

Haar vriend die de bromfiets bestuurde lag met zware verwondingen op het wegdek. Per ontboden ambulance is de bromfietsbestuurder afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

De 42-jarige autobestuurder M.T. die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd en zal hij worden voorgeleid bij de Hulp Officier van Justitie. De bromfiets is aanzienlijk beschadigd. Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.