Groothandel vuurwerkverkoop vandaag gestart in Suriname

De groothandel vuurwerkverkoop is vandaag gestart in Suriname. De verschillende importeurs zijn druk bezig hun winkels te bevoorraden en de prijzen vast te stellen.

De vuurwerkimport is dit jaar verder afgenomen. Tot op dit moment zijn er 13 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 30. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen. Vorig jaar waren er rond deze periode reeds ruim 20 containers binnengebracht.

Importeurs zeggen aan Waterkant dat zij dit jaar weinig vuurwerk hebben gehaald omdat onder andere de vrachtkosten per container drastisch zijn gestegen. Volgens hen is het met de huidige economische situatie in het land ook niet raadzaam om te veel te investeren in vuurwerkimport.

De verkoop aan consumenten en de afsteekperiode begint na de kerstdagen. De vuurwerkverkoop- en afschietperiode van dit jaar moet nog vastgesteld worden. Afgelopen jaar was die van 27 december tot en met 1 januari.