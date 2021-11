Undercover in Nederland ontmaskert priester die doodzieke mensen oplicht

Met de verborgen camera als het perfecte wapen worden allerlei duistere zaken ontmaskerd door presentator Alberto Stegeman en zijn team in het TV programma Undercover in Nederland.

Donderdagavond om 21:30 uur vindt de ontmaskering plaats van een Hindoestaanse priester in Nederland genaamd Panday, die ‘doodzieke’ mensen zou oplichten, zegt Stegeman.

In het kort filmpje hieronder is te zien dat de presentator vermomd als de oudere Jacques belt met deze priester. Hij vertelt hem dat hij uitgezaaide longkanker heeft en vraagt of de priester hem kan genezen.

“Ik help zoveel mensen, ik kan een keer bij u langskomen dan kunnen we erover praten”, zegt hij. De twee maken een afspraak en vanavond in het programma zien we hoe dat afloopt.

Filmpje: