VIDEO: Pick-up knalt tegen geparkeerde auto’s Ringweg

Een zware botsing gisteren aan de Ringweg in Suriname: een pick-up die met hoge snelheid over de weg reed, knalde tegen een aantal auto’s die geparkeerd stonden bij een horeca gelegenheid.

In een tweetal filmpjes die via social media werden gedeeld is te zien wat er gebeurde en welke ravage werd aangericht. Uit de beelden blijkt dat een aantal mensen niets vermoedend bij hun auto stond. Ineens klapte de pick-up tegen een geparkeerde auto, die weer een andere auto raakte.

Een persoon werd tegen de vlakte gesmeten door de klap en raakte gewond. Een vader rende snel naar zijn auto om zijn kinderen uit het voertuig te halen, dat van achteren was geraakt. In totaal raakten 4 voertuigen beschadigd. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Uit de beelden na de aanrijding is te zien hoe groot de ravage is. Bekijk de beelden, die niet door ons gemaakt zijn, hieronder: