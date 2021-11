Automobilist biedt hulp aan mannen maar wordt door hen beroofd

Een hulp biedende autobestuurder is vrijdag in Paramaribo beroofd van zijn auto. Twee dieven duwden hem en reden weg in het voertuig.

De rovers hadden eerst een bromfiets gestolen van een scholier waarop zij wegreden. Een familielid van de scholier begon met een achtervolging wat vermoedelijk werd opgemerkt door de mannen.

Zij voerden hun snelheid op en veroorzaakten een aanrijding met een auto. Beide mannen vielen daarbij met de gestolen bromfiets op straat. De autobestuurder had geen idee dat het om twee bromfietsdieven ging.

Na de aanrijding stapte hij uit en bood de mannen hulp aan, maar die duwden hem met kracht weg. Hij kwam te vallen waarna de rovers in zijn auto stapten en met hoge snelheid ermee wegreden.

De politie werd ingeschakeld en deed de plaats aan voor een onderzoek.