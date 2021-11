Auto over de kop geslagen te Saramacca

In Suriname is deze auto vanmorgen vroeg over de kop geslagen. Het verkeersongeval gebeurde rond 07.00u te Saramacca. Niemand raakte gewond.

Bronnen melden aan de redactie van Waterkant.Net dat het zou gaan om een auto van het kabinet van de president. Dat is nog niet bevestigd.

President Santokhi vertrekt vandaag naar Nickerie voor een meeting in het rijstdistrict. Vermoedelijk gaat het om een van de auto’s die meerijdt met zijn team.