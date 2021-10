VIDEO: Rijdende bus met passagiers erin vliegt in brand

Een bus, die passagiers vervoerde, is vrijdagmiddag aan de Kennedyweg in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

De bus reed met passagiers over de Kennedyweg en ging richting Witagron. Vermoedelijk waren er ook goederen die de mensen zouden hebben gekocht in de bus.

Ter hoogte van de Coropinabrug is de brand aan het voertuig ontdekt. De passagiers stapten uit en liepen geen letsel op. De bus met goederen is afgebrand.

De bus is wel verzekerd en de chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in lichterlaaie.

De politie ging na de melding ook naar de plaats voor een onderzoek. Bekijk hieronder een video van Dagelijkse Gebeurtenissen Suriname.