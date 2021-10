Bij een verkeersongeval vrijdag aan het eind van de middag, is een bromfietser om het leven gekomen. Het verkeersongeval vond rond 17.50u plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het zou gaan om een aanrijding waar naast de bromfiets, ook een personenwagen bij betrokken was. Deze is behoorlijk beschadigd aan de achterkant, zoals op de foto goed te zien is.

De politie is ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Later meer.