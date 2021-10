Een vrouw kon vandaag in Paramaribo niet verkroppen dat haar partner de liefdesrelatie met haar niet wilde voortzetten. Zij was boos en stak de man met een mes in zijn linkerbeen. Hij is met de ambulance vervoerd voor medische behandeling.

Het slachtoffer liet de vrouw duidelijk weten dat hij geen relatie meer met haar wilde. De vrouw haalde een mes tevoorschijn en verwondde hem.

Na de snode daad heeft de vrouw de plaats verlaten. De politie werkt aan haar opsporing en aanhouding.