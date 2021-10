Racende bestuurder rijdt dubbele elektriciteitsmast Kwattaweg kapot

Nauwelijks twee uren nadat een pick-up vrijdagavond een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname aan de Pandit Paltan Tewarieweg had kapotgereden, was het zaterdagochtend iets na 01.00 uur weer raak aan de Kwattaweg. De bestuurder van deze Toyota Auris heeft een dubbele mast bij de hoek van de Stolkweg kapotgereden.

De bestuurder was vergezeld van nog twee personen. Twee inzittenden raakten gewond, waarvan een per ambulance is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp en de ander door de politie is meegenomen vanwege agressief gedrag.

De auto reed over de Kwattaweg richting de Van Idsingastraat. Ter hoogte van de Stolkweg verloor de bestuurder de controle over het stuur en knalde tegen een dubbele mast. Het voertuig raakte van de weg en kwam zwaarbeschadigd op de berm tot stilstand.

Volgens buurtbewoners reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg. De politie heeft de zaak in onderzoek.