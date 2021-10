Truck met lading hout in beslag genomen bij politiecontrole

De politie in Suriname is periodiek bezig met controle van voertuigen met zware lading, op de weg van Apoera naar Paramaribo. Afgelopen weekend was dat weer het geval en werd deze truck met een lading hout gecontroleerd.

Bij controle bleek dat de chauffeur niet de benodigde bescheiden van de truck bij zich had. Zo reed hij zonder verzekering en zonder keuring. De agenten van post Apoera traden meteen op en hebben de chauffeur ter plaatse een boete gegeven.

Ook werd de lading hout in beslag genomen.