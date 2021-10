Stichting Dierenbescherming Suriname herdenkt dierendag

[INGEZONDEN] – Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in mei 1929, werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Op 4 oktober wordt er jaarlijks wereldwijd extra aandacht besteed aan de dieren en hun welzijn. De Stichting Dierenbescherming Suriname houdt zich continu bezig met het welzijn van dieren en hoe wij als samenleving verbetering daarin kunnen brengen. En ook de Stichting Dierenbescherming Suriname herdenkt elk jaar deze bijzondere dag.

Vorig jaar hadden wij de aandacht gevestigd op de Wet Dierenwelzijn. Dit jaar willen wij stilstaan bij de eigenaren en hun huisdieren, in het bijzonder de verantwoordelijkheden van eigenaren. Alhoewel er wel verbetering is in hoe men omgaat met hun dieren ervaren wij dat er nog veel te wensen wordt overgelaten aan de verzorging van huisdieren. Dagelijks worden wij van de Dierenbescherming nog steeds geconfronteerd met gevallen waarbij er huisdieren worden gedumpt of achtergelaten door hun eigenaren. In de Wet Dierenwelzijn is er onder andere opgenomen dat het eigenaren verboden is hun huisdier in een hulpeloze toestand of onbeheerd achter te laten. Het dumpen van dieren is strafbaar!

Wij begrijpen dat wij ons nu in moeilijke tijden bevinden en dat de kosten voor voeding en behandelingen bij de dierenarts voor sommigen niet meer te betalen zijn. Ondanks deze obstakels is het nog steeds de plicht van de eigenaar om het dier te voorzien in deze noden. Een dier houden of verzorgen is niet vrijblijvend. Er gaan kosten gepaard bij het houden van dieren. Volgens de Wet Dierenwelzijn is een eigenaar verplicht hun dier te voorzien van gezonde en geschikte voeding, vers drinkwater en medische zorg: “Dieren die gehouden worden zijn in hun zorg afhankelijk van hun eigenaar en kunnen niet zelfstandig voorzien in hun zorg.” Het houden van dieren is een verantwoordelijkheid die niet veronachtzaamd mag worden.

Wanneer er besloten wordt een dier in huis te nemen, wordt er tussen het dier en de eigenaar een band opgebouwd. Huisdieren zijn net als kinderen. Een kind vertrouwt erop dat zijn of haar ouders goed voor ze zal zorgen en hetzelfde geldt ook voor huisdieren. Huisdieren zijn ook levende wezens en verdienen, net als wij mensen, aandacht en liefde. Zij voelen ook vreugde en liefde, pijn en angst, en verdienen met respect behandeld te worden.

Eigenaren die vanwege onvoorziene omstandigheden niet meer kunnen zorgen voor hun huisdieren adviseren wij om in hun eigen netwerk andere baasjes te zoeken of op social media een oproep te plaatsen.