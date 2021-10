Herstel het imago van de onderwijsgevende!

[INGEZONDEN] – Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van onderwijsgevenden voor de klas. Aandacht en liefde voor leerling en vak: dat is waar lesgeven over gaat. Het is een prachtig beroep en we zijn allemaal op een bepaald moment in ons leven leerlingen geweest en hebben allemaal veel leraren gehad. Sommigen konden we niet uitstaan, anderen blonken echt uit. Een leraar voor een klas moet ter plaatse en in het moment zelf reageren op wat er gebeurt, ook als het hem of haar emotioneel raakt. Waar veel andere werkenden even weg kunnen lopen om de emoties te laten zakken, is dit in het onderwijs meestal niet mogelijk. Er wordt dus veel gevraagd van de sociaal-emotionele vaardigheden van leraren. Soms te veel.

Je kiest de baan binnen dit beroep niet voor het geld. De salarissen in het onderwijs zijn namelijk niet concurrerend. In het bedrijfsleven verdienen werknemers met vergelijkbare opleidingen meer dan leraren. Dan is er nog de samenstelling van leerlingen in de klas die elke keer anders is. Leerlingen die nu mondiger zijn, andere behoeften aan kennis hebben en vaak verschillen in niveau en herkomst.

Ondanks het voorgaande is volgens wetenschappers het imago en de daarbij behorende status van de onderwijsgevende in het basis- en het voortgezet onderwijs achteruit gegaan, vooral in de laatste jaren. Zo heeft de onderwijsgevende in het basisonderwijs beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. We hebben voor Suriname geen onderzoek nodig om te weten dat dit ook voor onze onderwijsgevenden geldt.

Terwijl de status van de onderwijsgevende devalueert, wordt er veel geschreven over het onderwijs. Als er veel wordt gepubliceerd over een bepaalde sector of persoon, stijgt niet alleen het imago van betrokkene, maar ook het salaris. Jammer genoeg geldt deze regel niet als je leerkracht bent. Beroepen met een minder goed imago krijgen vaak een lagere beloning dan beroepen met een sterk imago.

Het imago wordt gevoed door verhalen over het beroep. Het zou heel goed zijn als bijvoorbeeld in de media alle positieve zaken op het gebied van onderwijs wat meer worden belicht. De vele vrouwen zouden dat zeer op prijs stellen. Onderwijs is niet alleen essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting en andersoortige zaken, maar het grootste deel van het onderwijzersvolk bestaat ook uit vrouwen. Hoe meer vrouwen in een bepaald beroep werken, hoe lager het aanzien is. Het is dus van belang om behalve positieve media-aandacht, betere salarissen te bieden die het imago en de status ten goede zullen komen.

Daarnaast dient de onderwijsgevende de hand in eigen boezem te steken en te werken aan het bijstellen van de beroepsidentiteit. De levens van jongeren zijn in de afgelopen decennia veel gecompliceerder geworden. Vroeger had je thuis, de school en de straat. Nu moeten ze hun aandacht verdelen over allerlei zaken; de druk die de sociale media met zich meebrengt en bijbaantjes waarmee ze moeten sparen voor hun studie. Dan komt er nog bij dat als een leraar vroeger boos was op een leerling, de ouders dat automatisch ook waren. Nu rennen ouders als ze zich onheus bejegend voelen naar instanties om de onderwijzer onderuit te halen. Dat heeft het beroep niet leuker maar vooral zwaarder gemaakt dan het vroeger was.

De vraag of je als docent wel een pedagogische taak hebt, is achterhaald. Je hebt een pedagogische taak, of je het wilt of niet. In deze taak zal reflectie op de eigen professionele ontwikkeling en op de pedagogische verantwoordelijkheid een belangrijke rol moeten spelen. Vragen met betrekking tot de zelfkennis, zelfwaardering en eigen waarden en normen worden door de confrontaties die het beroep met zich meebrengt, weer actueel en zullen opnieuw beantwoord moeten worden. Het begeleiden van leerlingen is een waardevolle spiegel voor wie de tijd heeft en neemt om er in te kijken. Het biedt de mogelijkheid om een volgende essentiële ontwikkelingsstap te zetten: wie ben ik en hoe draag ik dat uit?

De uitbreiding van taken en bijbehorende verwachtingen vanuit de maatschappij roept de vraag op of al deze taken wel op het bordje van het onderwijs horen te liggen. Wij staan niet stil bij het antwoord op deze vraag…het enige wat wij willen is onze plaats te erkennen en te helpen bouwen aan een beter imago voor dit mooie beroep.

Happy Teachers Day!!!!

Hortence Promes MEd

Pedagoog & Onderwijskundige