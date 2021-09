Politiebond stelt ultimatum voor terugdraaien benoeming Ramlall

De leden van de Surinaamse Politiebond hebben vandaag het bestuur het mandaat gegeven om erop toe te zien dat de onwettige/onrechtmatige benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie door de president uiterlijk 24 september 2021 om 10.00 uur moet worden teruggedraaid. Volgens de leden moet het bestuur erop toezien dat de onwettige en onrechtmatige benoemingen in de toekomst niet meer plaatsvinden.

Zij willen dat uiterlijk 24 september dat alle achterstallige beschikkingen en resoluties van leden eveneens in orde worden gemaakt. Volgens hen is een zekere mate van voortvarendheid geweest bij het in orde maken van de benoeming van Ramlall.

Politiemannen moeten soms jaren wachten op hun beschikking. Zij willen dat alle toekomstige bevorderingen die moeten plaatsvinden met bij behorende distinctieven en beschikking/ resolutie gebeurd.

Het bestuur zal zich met de motie van de leden naar de regering richten over de benoeming van Ramlall en het resultaat op 24 september voorleggen aan de leden in een vergadering.