Suriname mag rekenen op ondersteuning van China bij ontwikkeling

Suriname mag op ondersteuning van China rekenen bij het brengen van duurzame ontwikkeling. Deze garantie gaf de Chinese ambassadeur Han Jing vandaag tijdens een ontmoeting met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Suriname en China werken al langer dan 45 jaar samen op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied. Binnen de huidige samenwerking zijn er enkele projectvoorstellen besproken.

De Chinese ambassadeur is geïnformeerd over de huidige financieel-economische situatie en verwelkomt de hervormingen die de regering van Suriname doorvoert in deze moeilijke tijden.

China begrijpt de inspanningen van Suriname om de schuldhoudbaarheid en macro-economische stabiliteit te herstellen. Het land steunt het verzoek van Suriname om een ​​regeling in het kader van het door het IMF gesteunde programma. De export-importbank van China heeft Suriname de nodige steun gegeven en beide partijen hebben constructieve onderhandelingen gevoerd om tot een akkoord te komen over schuldsanering.

De ambassade van de Chinese Volksrepubliek maakt van deze gelegenheid gebruik om het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname opnieuw van haar hoogste hoogachting te verzekeren.