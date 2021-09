Oefening Surinaamse kustwacht met Amerikaans marineschip

De bilaterale samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika wordt verder uitgediept. Afgelopen zondag hebben de Surinaamse Kustwacht schepen P101 ‘RUTU’ en P102 ‘DYAMANTIE’ samen met het Amerikaans marineschip USNS Burlingten een Passage Exercise (PASSEX) uitgevoerd.

Het is een oefening waarbij beide landen hun organisatie structuur op elkaar instellen om in tijden van humanitaire nood of oorlog, snel en gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren en samen te werken in maritieme operaties. Deze PASSEX vond plaats in dat deel van de Atlantische oceaan welke tot Surinaamse territoriale wateren behoren, op ruim 20 – 25 zeemijlen afstand vanuit de Kustwacht Basis, wat ongeveer 2 uur varen was met een gemiddeld snelheid van 15 – 16 knopen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken, onder wie de Kustwacht ressorteert, kreeg de uitnodiging van de Amerikaanse ambassadeur Karen Lynn Williams voor een rondleiding op het Amerikaans domein. “Je ziet dat er heel veel interesse is in Suriname. Natuurlijk ook door het vinden van olie en gas. De band tussen Suriname en Amerika is hierdoor alleen maar verstevigd,” benadrukte de Biza minister. Behalve dat hij onder de indruk was van USNS Burlington, heeft hij ook diepe respect en waardering voor de eigen Kustwacht.

Minister Somohardjo heeft van dichtbij meegemaakt hoe immens groot het werkterrein van de Kustwacht is dat ze moet controleren en beschermen en dat er daarvoor meer middelen nodig zijn. De Biza-minister is ervan overtuigd dat de regering Santokhi/Brunswijk er alles aan zal doen om de Kustwacht up te graden en heeft de slagzin van de Kustwacht mogen ervaren: ‘Koers vast, zonder vrees’.

Tot het gezelschap die een rondleiding kregen op het Amerikaans marineschip behoorden ook Biza directeur Moh. Nasier Eskak en daarnaast Luitenant-Colonel Franklin Blokland (Commandant Surinaamse Marine), Majoor Ricardo Partoredjo (Commandant Technische afdeling Surinaamse Marine), Virginia Pawirodihardjo (Hoofd Training Kustwacht) en de kapiteins Serino Lont en Dion Partoredjo van de Kustwacht.

Burlington is een snelle expeditieschip van de Speerpuntklasse (EPF). Deze type schepen bieden een efficiënt, lichtgewicht en veelzijdig vermogen om soldaten en matrozen te ondersteunen in het verantwoordelijkheidsgebied van het U.S. Southern Command (SOUTHCOM). De USNS Burlington kan worden geconfigureerd om met hoge snelheden tot een element ter grootte van een bataljon (tot 1000 manschappen) of tot 600 ton vracht te vervoeren.

Het schip is net terug van Trinidad & Tobago en kwam daarvoor van het voltooien van een missie voor humanitaire hulp en rampenbestrijding na de aardbeving van 14 augustus 2021 in Haïti. Het Amerikaans schip vaart nu richting Curaçao. De USNS Burlington en zijn bemanning hebben de taak om soldaten en matrozen te ondersteunen in het verantwoordelijkheidsgebied van het U.S. Southern Command (SOUTHCOM).