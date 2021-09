VIDEO: Ed Rust maakt indruk met Surinaamse cover bij The Voice Senior

Afgelopen weekend was er weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse TV programma The Voice Senior. Een van de deelnemers is de Surinaams-Nederlandse zanger Ed Rust (67), die een nummer in het Surinaams zong

De bekende zanger maakte tijdens The Blind Auditions indruk met deze Surinaamse cover van het nummer ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran. Met zijn vertolking van het nummer getiteld ‘Lobi Wan’, lukte het om drie coaches voor zich te winnen.

Ze wisten aan het begin niet wat ze hoorden. “Wat is dit nou voor taal!”, riep Angela Groothuizen. Volgens Gerard Joling was het Indonesisch…

De show bestaat uit vijf verschillende fases: productie-auditie, Blind Audition, De knock-outs, Finale en ‘Live stemmen’. Ed is door naar de volgende ronde. Bekijk zijn optreden hieronder: