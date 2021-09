Meer dan 100 wapens en geregelde DNV wapenbadges in beslag genomen

In verband met een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in Suriname zijn meer dan 100 wapens en wapenbadges van personen in beslag genomen. Het gaat om degenen die tijdens de periode dat Danielle Veira hoofd was van het Directoraat Nationaal Veiligheid (DNV) een wapenbadge hebben ontvangen om een wapen te kunnen dragen.

Deze personen werden opgeroepen om als getuigen in het gvo tegen Veira te worden gehoord. Daarbij zijn de wapenbadges en wapens in beslag genomen. Het gaat merendeel om burgers onder wie ondernemers die in bezit waren van wapens en wapenbadges.

Het gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris is in volle gang. In dit onderzoek is Veira als verdachte aangemerkt. Vernomen wordt dat het onderzoek wordt verricht om te weten of burgers aan Veira zouden hebben betaald om aan wapenbadges van DNV te komen om zodoende een wapen te kunnen dragen.

Tijdens de periode dat Veira diensthoofd was, zijn aan burgers wapenbadges van DNV verstrekt om wapens te kunnen dragen. Voorts wordt vernomen dat degenen die de wapenbadges hebben ontvangen, verklaren dat zij de normale procedure hebben gevolgd om hiervoor in aanmerking te komen. De verhoorde burgers ontkennen betaling van enig geld aan Veira.