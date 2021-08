De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) heeft zich gedistantieerd van een flyer die oproept tot een massa volksmanifestatie in Paramaribo.

Op de flyer, die onderaan te zien is, staat ondermeer “Liever dood door kogel dan honger“.

“Laat u niet misleiden door fake flyers. De NDP zal nooit praten over ‘kogels’ of ‘de dood’ in een flyer”, aldus de Surinaamse politieke partij in een bericht op haar officiële Facebookpagina.

Het gaat om deze flyer: