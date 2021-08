Automobilist doet zich voor als politieagent en berooft Cubaan

Een neppolitieman heeft een Cubaan vandaag aan de Tourtonnelaan beroofd van 60 gram ruw goud en een onbekend geldbedrag. Hij zat in een wagen en vond dat de vreemdeling in Suriname een verdachte is.



De Cubaan liep over de Tourtonnelaan toen de rover naast hem in een grijze auto stopte. Hij haalde zogenaamd een legitimatiepasje tevoorschijn en deed zich voor als een politieman.

De neppolitieman vond dat de Cubaan een verdachte is en nam de spullen uit zijn broekzak weg. Na de beroving is hij gereden in de richting van de Henk Arronstraat.

Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De rover is nog voortvluchtig.