Auto rijdt EBS paal kapot, komt op andere rijhelft en knalt tegen pick-up

Een kapotgereden stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) ligt dwars op de Coesewijnestraat (foto). Dit nadat de grijze auto (inzet) zaterdagavond rond 20.30u tegen de paal knalde.

Het voertuig reed over Coesewijnestraat, komende vanuit Latour en gaande richting de Jaggernath Lachmonstraat. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder van de auto een stroompaal op de berm kapot en kwam op de andere helft van de weg terecht.

Daar knalde hij vervolgens ook nog tegen een aankomende pick-up, vermoedelijk een dienstvoertuig (foto onder).

Ondanks de flinke schade aan zowel de paal als de voertuigen, was er geen sprake van persoonlijke ongelukken: de bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau omdat de autopapieren niet in orde bleken zijn.

De politie van bureau Flora is ter plaatse voor nader onderzoek. Door het verkeersongeval is het verkeer op de weg gestremd. Medewerkers van EBS zijn ook ter plaatse om de schade te herstellen.

Links de auto die op de andere rijhelft reed en daar geraakt werd door de veroorzaker.