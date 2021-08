Vijf rovers plegen twee afzonderlijke overvallen op twee auto’s

Vijf rovers hebben zaterdag twee afzonderlijke overvallen op auto’s gepleegd, op de Weg naar Pikin Saron in Suriname. Zij maakten bij een van de overvallen een terreinauto buit.

De rovers waren gewapend met een vuistvuurwapen, een jachtgeweer, messen en houwers waarmee ze de slachtoffers aanvielen. Zij losten schoten op een van de voertuigen, om de inzittenden tot stoppen te dwingen. Deze werden door hen gekneveld en in het bos achtergelaten.

De overvallers vertrokken in de gestolen terreinwagen die zij op Matta achterlieten. In de gestolen terreinauto zaten drie personen. Zij merkten dat nog twee andere personen waren beroofd en gekneveld achtergelaten in het bos.

De Surinaamse politie heeft de wagen, die een kogelinslag had, laten wegslepen voor onderzoek en is nog bezig de rovers op te sporen.