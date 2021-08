Grootvader (60) vast voor seksueel misbruik 3-jarige kleindochter

De Surinaamse politie heeft een 60-jarige grootvader afgelopen dinsdag opgespoord en aangehouden, omdat hij verdacht wordt van seksueel misbruik van zijn 3-jarige kleindochter. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De man, Henkie B., wordt ervan verdacht daags daarvoor seksuele handelingen te hebben gepleegd met het kindje. Het slachtoffertje maakte dit kenbaar bij een familielid, dat direct actie ondernam.

De verdachte, die zich vermoedelijk uit de voeten probeerde te maken, werd op zijn woonadres in het district Para aangehouden en in de boeien geslagen door de politie van Rijsdijk. Het meisje is ter observatie in een ziekeninrichting te Paramaribo opgenomen.

Henkie B. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken meldt de politie.