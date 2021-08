Een man is vandaag doodgeschoten in een bedrijfspand annex woonhuis aan de David Simonstraat in Suriname. Vermoedelijk gaat het om een roofmoord.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd een ambulance opgeroepen. Het ambulancepersoneel constateerde bij aankomst dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse voor onderzoek. Update volgt.